صورة امساكية رمضان في إسطنبول تركيا 2022-1443هـ- موعد رمضان في تركيا؟

امساكية رمضان في إسطنبول تركيا 2022-1443هـ- موعد رمضان في تركيا؟، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اهم ما يبحث عنه المواطن والمغتربين في تركيا امساكية رمضان في إسطنبول تركيا موعد رمضان في تركيا؟، حيث يزداد البحث عبر محركات جوجل مع حلول شهر رمضان المبارك الاهتمام بمعرفة مواعيد الأذان، خاصة مواقيت أذان الفجر وأذان المغرب، لما لهما من أهمية في أداء فريضة الصيام ، لذلك قرر فريقنا ان يقدم لكم امساكية رمضان في إسطنبول تركيا 2022-1443هـ- موعد رمضان في تركيا؟.

امساكية رمضان في إسطنبول تركيا 2022-1443هـ- موعد رمضان في تركيا؟





متى موعد شهر رمضان 2022 في تركيا

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 في تركيا فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.