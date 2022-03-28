عبارات جميلة عن رمضان كريم 2022، مع قب حلول شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022- 1443 هـ، يتصدر البحث عن عبارات جميلة عن الشهر الفضيل محركات البحث المختلفة عبر الانترنت، وذلك لتهنئة المسلمين بعضهم بعضا، عن طريق تبادل العبارات الرمضانية سواء عبر الموبايل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق أدوات المراسلة المختلفة، فهم ينتظرون قدوم الشهر الفضيل، لاستقباله بالزينة والأناشيد الروحانية والسعادة، والألعاب النارية، وغير ذلك من أدوات البهجة والسعادة.

عبارات استقبال شهر رمضان 2022

ولم تبقى على حلول شهر رمضان المبارك سوى أقبل سبعة أيام، لهذا يبدأ المسلمون في كل بقاع الأرض في البحث عن عبارات جميلة عن رمضان كريم 2022، ليتبادلوها فيما بينهم، وليعبروا عن سعادتهم، في التواصل مع أقربائهم وأصدقائهم، وأهلهم وأحبابهم، فهي فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة كل عام، لهذا يحاول المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى استثمار أوقات الشهر الفضيل على أكمل وجه، لينالوا الأجر والثواب العظيمين، طمعا في التقرب من الله سبحانه وتعالى، وينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبارات استقبال شهر رمضان 2022، لتعم السعادة بين المسلمين جميعا.

عبارات جميلة عن رمضان 2022

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان المبارك، في تاريخ 2 ابريل 2022، وفق المرصد الفلكي، يثب أول أيام الشهر الفضيل مع رؤية هلال رمضان بعد التحري، لهذا يبحث المسلمون عن عبارات جميلة عن رمضان 2022، لكي يهنؤوا بعضهم بعضا ويتبادلون المشاعر الطيبة، ابتهاجا بقدم أفضل شهور السنة.

أحلى عبارات رمضان 2022

لا بدّ من الفرح بقدوم رمضان، وهذا من علامات الإيمان.

شهر رمضان، هو التحدي الأكبر بحق لامتحان الإرادة البشرية في الصيام والقيام وعمل الخير وتنقية النفس من أخطائها الكثيرة.

اللهم بلغنا رمضان وبارك لِنا فيه، وارزقنا التوبة النصوحة، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

قبل السحور حبيّت أكون أول شخص يقول لك.. مُبارك عليك الشهر.

في رمضان حاور نفسك طويلا وسافر في أعماقك وابحث عن ذاتك واعتذر لها أو ساعدها على الاعتذار لهم.

يا صاحب السعادة وعمري أنت وزيادة.. اقترب شهر العبادة عساك من عواده. باقة أزهار وورود وسلّة بخور ووعود وكل عام ورمضان عليك يعود.

يهل الشهر يا غالي وأنا أهنئك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه.

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لك: كل رمضان وأنت بخير.

لأحلى قمر عطر وزهر مع كرة.. يقول: رَمضان مبارك قبل كل البشر.

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنئك بقدوم رمضان وأيامه.

أسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه ولن تطيب الجنة إلا برؤيته وأن يديم ثباتك ويقوي إيمانك وصحتك ويرفع قدرك ويشرح صدرك ويسهل خطاك لدروب الجنة وأن يجعلك من عتقائه من النار ومبروك عليك شهر رمضان.

اليوم عندنا عيد.. بقدومك يا رمضان الخير.. صفحة من حياتنا.. تبدأ من جديد.

في رمضان افتح قلبك المُغلق بمفاتيح التسامح وأطرق الأبواب المغلقة بينك وبينهم وضع باقات زهورك على عتباتهم وأحرص على أن تبقى المساحات بينك وبينهم بلون الثلج النقي.