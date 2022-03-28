تفاصيل مقتل أول مصري في أوكرانيا

أعلن نائب رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا أحمد السعيد، وفاة أول مصري في أوكرانيا في مدينة ماريوبول.

وأضاف السعيد أن المصري المتوفي يدعى يحيى حسن يحيى حامد، مشيرا إلى أن المتوفى كان متغيبا منذ قرابة شهر، وكانت هناك جهود كبيرة للبحث عنه من قبل السفارة والجالية المصرية.

ولفت إلى أن الفقيد كان موجودا في مدينة ماريوبول، بالإضافة إلى أنها مدينة شبه معزولة عن العالم، كما أنه لم يكن هناك أي وسيلة للتواصل بسبب انقطاع الإنترنت، موضحا أنه توفي في 15 مارس الجاري وتم دفنه.

وأضاف أنه علم بالوفاة من خلال زوجته التي تمكنت من الهروب برفقة ابنها من مدينة ماريوبول عبر ممر آمن إلى مدينة مجاورة، معلنة خبر الوفاة في 15 مارس أثناء القصف هناك، وتمكنت من دفنه هناك.

وكان مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية عمرو عباس قد أكد في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنهم يتابعون الوضع مع رئيس الجالية المصرية وسيتم تنفيذ طلب أسرة المتوفى سواء يفضلون نقل الجثمان إلى مصر أو دفنه هناك، ولم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن هذا الصدد.