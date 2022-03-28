امساكية رمضان 2022 في النرويج- أوسلو، لم يتبقى سوى أسبوع على حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الزائر العظيم الذي ينتظره المسلمون في جميع بقاع الأرض على أحر من الجمر، فهو يحمل في طياته الكثير من الخيرات والأعمال الصالحة والثواب العظيم، ففي هذه الأثناء من كل عام يباشر المسلمون في العالم، البحث عن امساكية شهر رمضان المبارك للاطلاع على أوقات الصلاة والإقامة، ومعرفة مواعيد الإفطار والسحور على مدار أيام الشهر الفضيل، وذلك وفق ترتيب واضح في جدول الامساكية.

امساكية رمضان في النرويج

ويبدأ المسلمون للبحث عن امساكية رمضان 2022 في النرويج- أوسلو، فهي تعد من الدول غير المسلمة، لهذا يسعى الصائمون في تلك الدولة، للبحث عن امساكية رمضان في النرويج، للاطلاع على أوقات الصلوات والإفطار والسحور، فتختلف التواقيت في النرويج عن البلدان الأخرى، وذلك بسبب موقعها من الكرة الأرضية، إضافة إلى طبيعتها الجغرافية الثلجية، وخاصة أن فصول الصيف 3 أشهر مقابل 9 أشهر برد وثلوج ورياح وعواصف، ويحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ارفاق امساكية رمضان في النرويج، لكي يستفيد منها المسلمين في ذلك البلد الأوروبي.

امساكية شهر رمضان في أوسلو- النرويج

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان الفضيل يوم 2 ابريل 2022 المقبل، وفق الراصد الفلكي، لكن يثبت الشهر رسميا برؤية هلال الشهر الفضيل، ومن هذا المنطلق يحرص المسلمون في أوسلو- النرويج مراقبة أوقات الصلاة والإقامة والإفطار والسحور عبر امساكية شهر رمضان في أوسلو- النرويج، بسبب ندرة المساجد في تلك الدولة غير المسلمة، فهي دولة تطغى عليها الفئات غير المسلمة.

امساكية رمضان 2022 في النرويج 1443هـ

الأحد 1 03 أبريل، 2022 03:52 ص 06:46 ص 01:28 م 04:57 م 08:10 م 09:40 م

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الجمعة 20 22 أبريل، 2022 05:49 ص 01:23 م 05:21 م 08:57 م 10:27 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 05:47 ص 01:23 م 05:23 م 08:59 م 10:29 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 05:44 ص 01:23 م 05:24 م 09:02 م 10:32 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 05:41 ص 01:23 م 05:25 م 09:04 م 10:34 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 05:38 ص 01:22 م 05:26 م 09:07 م 10:37 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 05:35 ص 01:22 م 05:27 م 09:09 م 10:39 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 05:32 ص 01:22 م 05:28 م 09:12 م 10:42 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 05:30 ص 01:22 م 05:29 م 09:14 م 10:44 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 05:27 ص 01:22 م 05:30 م 09:17 م 10:47 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 05:24 ص 01:22 م 05:31 م 09:19 م 10:49 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 05:21 ص 01:22 م 05:32 م 09:22 م 10:52 م