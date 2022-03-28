وزير الخارجية المغربي يبدأ كلمته في قمة النقب بإدانة عملية النقب وتعازي للقتلى

نقلت القناة 13 العبرية كلمة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في قمة النقب ، حيث قال :"أبدأ كلمتي بإدانة شديدة اللهجة لعملية الخضيرة، أشاطر عائلات القتلى حزنهم وأتمنى الشفاء للجرحى".

وتابع " أنا سعيد جداً لوجودي هنا في النقب في قمة تاريخية، وشكرًا لدعوتكم هنا ولاختياركم هذا المكان الجميل"

ويشار إلى أن عملية بطولية وقعت الليلة الماضية في مدينة الخضيرة بالداخل المحتل، أدت إلى وقوع قتيلان و12 إصابة، رداً على جرائم الاحتلال، وصفعة لكافة المشاركين في النقب من وزراء الخارجية العرب ومروجي التطبيع.

ويشار إلى وزير الخارجية المغربي لم يدلِ في السابق بأي تصريحات تدين عمليات القتل التي تنفذها قوات الاحتلال والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين .