البطنيجي : قطاع غزة سيشهد خلال الأيام القادمة أحكام قاسية بحق تجار المخدرات والمروجين

أكد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة العقيد أيمن البطنيجي اليوم الاثنين 28 مارس 2022 ، أن قطاع غزة سيشهد خلال الأيام القادمة أحكام قاسية بحق هؤلاء المجرمين "تجار المخدرات والمروجين" الذي أوغلوا في تخريب المجتمع بالآفات الخطيرة.

وقال البطنيجي خلال تصريحات لـ "صوت الأقصى" وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" :"خلال الأسبوع الماضي أنجزت شرطة مكافحة المخدرات أكثر من مهمة، وبالأمس كانت عملية ناجحة لمكافحة المخدرات وصادرت أكثر من 100 فرش حشيش.

وبين أن الجهود الجبارة التي تقوم بها شرطة مكافحة المخدرات في سعي دائم ودؤوب ضمن خطة تم المصادقة عليها للضرب بيد من حديد على كل هؤلاء المجرمين الذين يقومون بعمليات تهريب عالية الدقة، مشيراً إلى أن عمليات التهريب نشعر أحياناً أنها مدعومة من الاحتلال لإغراق القطاع بهذه المواد المخدرة.