غزة: تشكيل لجنة لمكافحة ظاهرة صناعة وترويج المفرقعات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين 28/3/2022، عن تشكيل العمل الحكومي "لجنة مُختصة" على مستوى عدد من الوزارات للعمل معا لمكافحة وانهاء ظاهرة صنع وبيع وتداول وترويج المفرقعات النارية.

وحذرت اللجنة، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي، كل من يحاول تصنيع مثل هذه المفرقعات، وترويجها، واستخدامها.

وأكدت، أن الجهات الشرطية والقضائية في حالة استنفار ومتابعة حثيثة لكل من تسول له نفسه بالعبث وتهديد أمن وسلامة المجتمع، مشددة أنها ستُوقِع عليه أشد العقوبات.

وقالت:"إن تشكيل اللجنة جاء حرصاً واهتماماً بسلامة المجتمع، ولوقف الأثر السلبي والخطير الذي تشكله المفرقعات، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في مستوى صناعتها وبيعها خلال السنوات الماضية في قطاع غزة."

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن استخدام وتخزين وتصنيع المفرقعات النارية، تسبب خلال السنوات الفائتة، بإزهاق العديد من الأرواح ووقوع إصابات بين صفوف المواطنين، وصلت الى درجة البتر في الأطراف، وإحداث حروق متعددة في الجسم، وتضرر في الوجه والعينين، فضلاً عن الآثار السلبية النفسية، والازعاج الذي يسببه استخدام هذه المفرقعات في الشوارع والحارات وبين الأماكن السكنية.

وحث المكتب، أولياء الأمور وأصحاب المحالات التجارية للتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي من أجل القضاء على هذه الظاهرة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وما يشهده من كثرة استخدام المفرقعات وتداولها.