قرار بتحويل قمة النقب لمنتدى دائم

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 28/3/2022، عن توقعات بتحويل قمة النقب التي تجري في النقب بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة، و"إسرائيل" مصر، والمغرب، والإمارات والبحرين، إلى منتدى يُعقد سنويًا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن القمة ستختتم اليوم بمؤتمر صحفي مشترك للمشاركين فيه، وقد يعلن عن خطوة تحويله لمنتدى سنوي، ودعوة المزيد من دول المنطقة إليه في المستقبل القريب.

ووفقًا للموقع، فإن الهدف من ذلك جعل “منتدى النقب” كقمة تعقد مرة كل بضعة أشهر، أو ربما مرة واحدة في العام، سواء كان في إسرائيل أو في أي مكان آخر، على أن يتم دعوة مزيد من الدول إليه، معتبرًا ما يربط جميع المشاركين هو إيران وملفاتها وأبرزها الملف النووي.

وخلال قمة اليوم، من المتوقع أن توقع إسرائيل والبحرين على اتفاقية أمنية بينهما، بمثابة مذكرة تفاهم، بعد أن أصبحت البحرين محورًا أمنيًا مركزيًا للغاية بالنسبة لإسرائيل في الآونة الأخيرة.