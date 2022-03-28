أهم البرامج الدينية التي ستعرض في رمضان 2022

ينتظر المسلمون مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2022، أسماء وتفاصيل أهم برامج رمضان 2022 الدينية، خلال شهر رمضان المبارك الذي ينتظره الكثير من الناس بفارغ من الصبر، حيث أن البرامج الدينية من أهم الأعمال التي يتم عرضها وبثها على الشاشات التلفزيونية، ويتم من خلالها نشر تعاليم الدين الإسلامي والوعظ والإرشاد لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تفاصيل أهم برامج شهر رمضان 2022 الدينية التي تستحوذ على إقبال المشاهدين في كل مكان.

أهم برامج شهر رمضان 2022 الدينية

يعتبر شهر رمضان من أفضل الشهور وأعظمها، حيث لم يبقى الكثير فأيام معدودات وتفصلنا عن حلول أجمل شهور السنة وهو شهر رمضان المبارك، الذي أنزل فيه القرآن الكريم، فهو شهر الخير والبركة وشهر العبادات والطاعات، كما يكثر فيه نشر وبث العديد من البرامج الدينية لما فيه العديد من الفضائل التي كرمه الله بها.

حيث تتنافس هذه القنوات لعرض أفضل البرامج الدينية التي تتناسب مع شهر رمضان المبارك؛ خاصةً بسبب وجود إقبال شديد من قبل المشاهدين لحضور هذه البرامج والتفاعل معها والاتصال بها، فهذا الأمر يزيد من معلوماتهم الدينية ويُشدّ أزرهم في المداومة على الطاعة في شهر رمضان الكريم للحصول على الأجر والثواب العظيم.

أهم البرامج الدينية ستعرض في رمضان 2022

مع اقتراب شهر رمضان الفضيل بدأ التحضير للعديد من البرامج الدينية التي ستبث في مواعيد مختلفة حتى يتمكن الجميع من مشاهدتها.

برنامج الشيخ رمضان عبد المعز: سوف يُعرض على قناة DMC الفضائية.

برنامج الشيخ خالد الجندي: سوف يُعرض على قناة DMC.

برنامج فضيلة الشيخ علي جمعة: برنامج مصر أرض الأنبياء على قناة CBC.

برنامج الداعية مصطفى حسني: سيعرض برنامجه على قناة OnE، كما سيعرض على منصة watch it بدون فواصل دعائية

برنامج الداعية عمرو مهران: سوف يعرض برنامج من الآخر على قناة النهار المصرية.

برنامج قلبي اطمئن: سوف يُعرض على عدّة قنوات أهمها قناة MBC، كما سيعرض على قناتيّ أبو ظبي، ونور دبي، كذلك سوف يعرض على منصة شاهد دون فواصل دعائية، وقد بدأ إنتاج هذا البرنامج منذ عام 2018 واستمر حتى الآن، ويقوم فيه المذيع غيث الذي لا يُظهر وجهه بتقديم مساعدات لأشخاص دون إظهارهم لحمايتهم من الإحراج.

برنامج اسأل مع دعاء: سوف يُعرض على قناة النهار، وهو برنامج يرد على استفسارات الناس، ويُناقش قضايا المتابعين، وتقدمه المذيعة دعاء فاروق.

برنامج إحسان المستقبل: سوف يُعرض على شاشة قنوات MBC، ويُقدّم هذا البرنامج المذيع المعروف أحمد الشقيري، وهذه السنة هي السنة التالية لعرض هذا البرنامج الذي يناقش قضايا المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

البرامج الدينية خلال شهر رمضان المبارك 2022

برنامج الإمام الطيب: سوف يُعرض على عدة قنوات فضائية مصرية وأرضية، ويُقدّم البرنامج الإمام أحمد الطيب، ويُناقش قضايا إيمانية يجب على المسلم الالتزام بها خاصةً في شهر رمضان المبارك.

برنامج على أبواب الفتن: سوف يُعرض هذا البرنامج على قناة ON، ويُقدّمه مصطفى حسني، وقد حقق نجاحًا باهرًا في رمضان الماضي، يمتاز بفكرته حيث يُساعد على تعليم تعاليم الدين الجميلة للمسلمين

الأهداف المرادة في برامج دينية في شهر رمضان المبارك

توجد العديد من الأهداف للبرامج الدينية التي تُبث في شهر رمضان المبارك وهي كما يأتي:

زيادة وعي الناس بالأمور الدنيوية والقضايا الدينية المختلفة.

تحقيق الهدف الإسلامي التربوي.

نشر قصص الأنبياء وتوضيح العبر والموعظ.

التشجيع على حفظ القرآن الكريم وتفسيره بصورة صحيحة وكاملة.

توعية المسلمين حول أهمية الأخلاق الحميدة في المجتمع.

وهذه البرامج التوعوية تتوج ببعض الأذكار التي يحافظ عليها المسلم .

برامج دينية خلال شهر رمضان 2022 مع الأذكار

أولاً: أذكار الصباح المساء على المسلم أن يحافظ عليها فهي عامل كبير تشرح النفس وتطمئن القلب.

ثانياً: أذكار بعد الصلوات على المسلم أن يزيد حسناته وينافس المتقين بقراءة والإلتزام بها بعد الصلوات.

ثالثاً: أذكار الاستيقاظ وأذكار النوم على المرء أن يلتزم بها حتى يكتبه الله من الذاكرين.