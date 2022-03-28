بعد احتجاجات الأمس .. زراعة غزة توقف تصدير بعض المنتجات

قال أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة اليوم الاثنين 28 مارس 2022 ، ان الوزارة قررت أعادت تصدير بعض المنتجات التي أصبح هناك وفرة منها في الأسواق مثل الخيار وبعض أصناف الفلفل ، معتبراً ان قرار وقف التصدير الذي اتخذته الوزارة كان مؤقتاً ومرتبط بالأحوال المناخية التي سادت ونحن لا نهدف لخفض الأسعار بما لا يتناسب مع تحقيق هامش من الربح للمزارعين.

ويشار الى ان قرارات الوزارة جاءت بعد حملة من الاحتجاجات من قبل المزارعين بقطاع غزة ، احتجاجاً على وقف التصدير واعتبرهم القرار غير مناسب كونه لا يراعي ظروف المزارعين في القطاع .

وقال البسيوني خلال تصريحات لصوت الاقصى ان الحصص التي كانت تذهب لخارج غزة تم تعزيزها في أسواق القطاع، ووجود اعتدال واتزان في السياسة التسويقية هو الهدف الأساسي.

وتابع "ندرس بعناية كل احتياجات السوق ويجب أن يراعي المواطن والمزارع أثر التغيرات المناخية، وسياستنا من أجل حفظ التوازن بين كل المنظومة العاملة في القطاع الزراعي واحتياجات المواطنين والمزارعين".

وأشار الى ان الوزارة مسؤولية عن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج التي دمرها الاحتلال، وهناك تنمية واضحة في الطاقة البديلة وإعادة حفر الآبار.