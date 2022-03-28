تفاصيل برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2022

ينتظر عشاق البرامج الرمضانية 2022 فكرة برنامج رامز جلال للمقالب في شهر رمضان 2022، وبرنامج المقالب السنوي الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال والذي اشتهر ببرامجه في شهر رمضان المبارك 2022، والذي يستضيف فيه شخصية ويقوم بعمل مقلب قد يكون في بعض الأوقات صعباً، وخلال لقائه في برنامج ET بالعربي، شوّق الفنان رامز جلال جمهوره، لفكرة برنامجه الرمضاني المقبل 2022، حيث كشف الفنان رامز جلال عن اسم برنامج المقالب الجديد المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، عبر قناة «إم بي سي مصر»، موضحاً أنه يحمل اسم «رامز موفي ستار».

برنامج رامز جلال للمقالب في رمضان 2022

وتحدث رامز عن البرنامج أثناء تواجده في السعودية، لحضور كواليس تجربة رامز، اللعبة التفاعلية، في بوليفارد الرياض سيتي، قائلا: “رمضان الجاي ربنا يسهل ويعدي على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس، وبتمنى أستضيف الفنان محمد عبده.. أبو نورة أنا حبيبك”.

وأعرب عن سعادته الكبيرة، بتكريمه في حفل joy awards، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا التكريم تعويضا له عن الانتقادات والهجوم الكبير الذي كان يتعرض لها، حيث قال: “دي حاجات بتسعدني، وبتحسسني أن المشوار اللي مشيته ربنا كان عارف أنا تعبت قد إيه، فتقريبًا كان بيكافئني، ودي من اللحظات التي فرقت معايا نفسيا”.

برنامج رامز جلال في شهر رمضان 2022

ونشر «جلال» البوستر الرسمي لبرنامجه، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستغرام»، معلقا: «بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. رامز موفي ستار إن شاء الله في رمضان 2022»، وفقا للمصري اليوم.

وتابع: “أمي كانت دائما تدعي لي ربنا يوقف لك ولاد الحلال، وأنا قلت في كلمتي إن في ناس كتير انتقدوني، وعلى قد الانتقاد كنت بكون صابر، والحمد لله ربنا عوضني بالجائزة، وبشكر معالي المستشار على اختياره لي، لتكريمي في هذه اللحظة، وهيفضل وسام على صدري، بشكر أبو ناصر على هذا التكريم”.

ورغم هذا الهجوم الموسمي المتكرر فإن برنامج رامز سرعان ما يحتل صدارة مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح اسمه واسم برنامجه الرقم الأعلى في أكثر من دولة عربية بمجرد دخول شهر رمضان.

وظهر الفنان رامز جلال من خلال البوستر بلون شعر أخضر ويقف بـ«ظهره وبيده فانوس رمضان»، في إشارة للشهر الكريم، فيما كشف البوستر عن العديد من «الانفجارات والدخان واللهب» من حوله.

يذكر أن الفنان رامز جلال يستضيف في برنامجه على قناة «إم بي سي مصر» عددا من نجوم الفن، حيث يحمل البرنامج في موسمه الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، بمُشاركة العديد من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.