مستوطنون يعطبون إطارات المركبات ويخطون شعارات عنصرية شمال رام الله

أعطب مستوطنون، اليوم الإثنين 28 مارس 2022، إطارات عدد من مركبات المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا البلدة وأعطبوا إطارات عدد من المركبات، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على منازل المواطنين من البلدة.

الجدير بالذكر، أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، وخطوا عبارات وشعارات عنصرية تدعو للقتل والترحيل.

وكان مستوطنون أحرقوا، فجر اليوم الاثنين، أربع مركبات في جالود جنوب نابلس، ونفذوا الليلة الماضية عدة اعتداءات ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.