شهدت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأثنين 28 مارس 2022 استقراراً وخاصة في ظل ارتفاع اسعاره في ظل الحرب الاوكرانية الروسية ، منذ ما يزيد عن شهر .

جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن ليسجل نحو 32.92 دينار (46.37 دولار) مقابل 33.08 دينار (46.65 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.60 دينار (36.07 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 21.94 دينار (30.91 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

هوى سعر جرام الذهب عيار21 في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 38.40 دينار (54.10 دولار) مقابل 38.59 دينار (54.43 دولار) بنهاية تداولات.





