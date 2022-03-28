لجنة الأسرى تؤكد أن معركة الأسرى لم تنته وتدعو لأوسع حملة مناصرة مع "الإداريين"

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الاثنين 28/3/2022، أن العمليات البطولية النوعية التي ينفذها شعبنا، والانتصار المهم الذي حققته الأسيرة هو نتاج طبيعي للوحدة والصمود الفلسطيني.

وشددت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، أن شعبنا في الداخل المحتل متمسكٌ ومتجذرٌ بأرضه وهويته العربية الأصيلة، ويزلزل أركان الكيان بالعمليات النوعية في المدن المحتلة.

وأوضحت اللجنة، أن الحركة الأسيرة انتزعت حقوقها ضد السجان بعد أن هددت بخوض معركة استراتيجية، لافتةً إلى أن الاحتلال حاول استغلال الانشغال الدولي لسلب حقوق الأسرى، لكنه فشل.

وبينت اللجنة، أن معركة الأسرى ضد السجان لم تنتهِ بعد، فالسجان عدو جبان وغدار.

ودعت، لأوسع حملة مناصرة مع أسرنا الإداريين الأبطال، حتى ينتصروا على سجانهم، داعيةً المجتمع الدولي لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، ومحاسبة الاحتلال على ذلك.