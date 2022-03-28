"صندوق الشباب" يوقع مذكرة تفاهم لتمويل تنفيذ مشاريع صغيرة للشباب

وقع صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، مذكرة تفاهم مع جمعية غزي ديستك التركية وذلك لتمويل تنفيذ مشاريع صغيرة للشباب والشابات في قطاع غزة.

وحضر مراسم التوقيع التي جرت في مقر الهيئة بمدينة غزة، رئيس الصندوق ورئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير مكتب الجمعية في غزة المهندس هاني ثريا.

وأوضح محيسن أن برنامج تمويل المشاريع الصغيرة يُعد من أهم البرامج التي يشرف عليها صندوق دعم الشباب الفلسطيني، ضمن رؤيته للمساهمة في التمكين الاقتصادي للشباب، وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة بسبب حصار الاحتلال المستمر منذ أكثر من (15) عام.

وأشار محيسن إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن آلية التسجيل والاستفادة من البرنامج من خلال الموقع الالكتروني للصندوق، لافتًا إلى أن عملية التسجيل والفرز والتقييم تتم وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية لضمان تكافؤ الفرص لدى جميع الطلبات المقدمة.

وثمن محيسن الجهود التي تبذلها جمعية غزي ديستك والمشاريع والبرامج الإغاثية التي تنفذها لخدمة المجتمع الفلسطيني، متمنيًا أن تكون مذكرة التفاهم بداية لتعاون مثمر بين الجانبين لخدمة شريحة الشباب الفلسطيني.

يذكر أن التسجيل في النسخة الرابعة من برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب "دلني على السوق" بقيمة (100) ألف دولار، ينتهي يوم الخميس القادم الموافق 31/03/2022.