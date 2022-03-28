القيادي مزهر: عملية الخضيرة دعوة لتنشيط العمليات الفدائية

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، اليوم الاثنين 28/3/2022، أن عملية الخضيرة البطولية، دعوة للكل الفلسطيني لتنشيط العمليات الفدائية، بالتزامن مع يوم الأرض.

وقال مزهر في تصريح لإذاعة صوت القدس حول عملية الخضيرة البطولية: "شهيدا الأمس، خالد وأيمن إغبارية يؤكدون أننا أمام جيل شاب ثابت على الثوابت الوطنية، الذي يتعزز بالمقاومة، ولا يرضى الهوان لقضيته."

وشدد مزهر، على أن هذه العملية هي رد فعل طبيعي تأتي قبل عقد القمة العربية الصهيونية، وهي الهدية التي يقدمها أبناؤنا لهؤلاء المجتمعين؛ بأن الأرض ستبقى فلسطينية.

واعتبر أن العملية تؤكد على أن الشباب الفلسطيني في الداخل، ينهض من جديد بكل الوسائل، وأن خيار المقاومة، هو وحده القادر على جلب الكرامة للشعب الفلسطيني.

وأضاف مزهر :"الاحتلال بعد هذه العملية وغيرها، دلل على أنه أوهن من بيت العنكبوت، ويجب أن نتصدى له بكل الوسائل، ولا نعتد ما لديه من وسائل قمع، فنحن قادرون."

ورأى أن هذه العملية تأتي للرد على جرائم الاحتلال التي في الأقصى، أو النقب، أو الشيخ جراح، أو الضفة، ومواصلة حصاره لغزة.

ودعا مزهر، أن يكون هذان الشابان أنموذجاً يحتذي به الشباب الفلسطيني في كل وقت، وأن تكون هذه العملية ماثلةً أمام من يسعى للكيد لقضيتنا.