موعد المباراة الحاسمة لمنتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 ، بعد الفوز الساحق للمنتخب المصري على السنغالي بهدف دون مقابل بقدم اللاعب العالم محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور الحاسم للتأهل لكأس العالم 2022.، لتتجه الانظار غداً صوب موعد المباراة الحاسمة التي ستؤهل المنتخب المصري رسميا لكأس العالم في قطر 2022 ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع تفاصيل المباراة واهميتها ليكون غدا الثلاثاء موعد المباراة الحاسمة لمنتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

موعد المباراة الحاسمة لمنتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وحقق منتخب مصر الفوز الوحيد لأصحاب التصنيف الثانى على أصحاب التصنيف الأول، على الرغم من إقامة مباراة الذهاب على ملاعب المنتخبات أصحاب التصنيف الثاني، إلا أنه لم يحقق أي منتخب من التصنيف الثاني الفوز سوى مصر، حيث تعادلت الكونغو الديمقراطية وغانا أمام المغرب ونيجيريا، وخسرت الكاميرون ومالي أمام الجزائر وتونس.

موعد المباراة الحاسمة لمنتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

حقق منتخب مصر فوزا صعباً على ضيفه السنغالي بهدف دون رد، مساء الجمعة، في ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتقى المنتخبان باستاد القاهرة الدولي فى ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات، قبل أن يصطدما إيابا يوم الثلاثاء المقبل، سيناريو بداية المباراة كان مثاليا، إذ نجحت مصر في التقدم بهدف مبكر سجله ساليو سيسيه بالخطأ فى مرمى فريقه.

وجاء الهدف بعد تسديدة أطلقها محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء، ردت من العارضة قبل أن تصطدم بساق المدافع السنغالي، لتتحول إلى داخل الشباك، ليقود الفراعنة للفوز 1-0.

وبات منتخب السنغال بحاجة لتعويض خسارته عند استقبال مصر في الإياب، عبر الفوز بفارق هدفين على الأقل، لخطف بطاقة التأهل لمونديال 2022.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

يلتقى منتخب مصر بنظيره السنغالى فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بإياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم فى العاصمة السنغالية داكار.

مشوار الفراعنة والسنغال قبل المحطة الأخيرة

تأهل المنتخب المصري من على صدارة المجموعة السادسة في دور السابق على حساب ليبيا والجابون وأنجولا، فيما جاء منتخب السنغال على صدارة المجموعة الثامنة متفوقًا على توجو وناميبيا والكونغو.

جاء الفراعنة في المستوى الثاني في قرعة الدور الفاصل لتصفيات أفريقيا، وهو ما وضعه في لقاء ثأري مع السنغال التي فازت بكأس أمم أفريقيا 2021 على حساب المنتخب الوطنى بركلات الترجيح.