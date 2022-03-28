استعداداً لاشتداد العمليات: عضو كنيست يدعو لتسليح المستوطنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:19 ص
28 مارس 2022
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دعا عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود ورئيس بلدية الاحتلال السابق في القدس المحتلة نير بركات، اليوم الاثنين 28/3/2022، المستوطنين في القدس إلى حمل السلاح.

وأعرب بركات عبر القناة 13 العبرية عن قلقه من نسبة التسلح في القدس لمن هم خارج التجنيد في جيش الاحتلال، والتي بلغت 3%.

وطالب بركات حكومة الاحتلال برفعها إلى 15%, وذلك ليتمكن المستوطنون من "حماية" أنفسهم في حال اشتدت العمليات الفترة المقبلة. على حد قوله في حين كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، عن ارتفاع طلبات المستوطنين للحصول على سلاح بنسبة 700% بعد عملية الخضيرة المحتلة.

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