مناورة بحرية أميركية ـــ"إسرائيلية"بمشاركة أكثر من 300 عسكري والمدمرة «USS Cole»

أعلنت البحرية الأميركية أنها بدأت تنفيذ مناورة بحرية مشتركة مع نظيرتها الإسرائيلية، اليوم، ستستمرّ لمدة عشرة أيام، وتشمل مناطق قرب سواحل فلسطين المحتلة وبعيداً عنها.

وتجرى المناورات تحت اسم «Intrinsic Defender»، وهي تركّز وفق بيان للأسطول الأميركي الخامس، على عمليات الأمن البحري والتخلص من الألغام وتكامل عمل الأنظمة البحرية المسيّرة.

وبحسب البيان، يشارك أكثر من 300 عسكري أميركي، بما في ذلك المدمرة الأميركية «USS Cole» وسفينة الشحن «USNS Wally Schirra» وسفن مسيّرة غير مأهولة.

وتعمل المدمّرة «USS Cole» في منطقة الأسطول الخامس الأميركي منذ كانون الثاني الماضي؛ وتشمل المنطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاثة معابر بحرية، بينها مضيقا هرمز وباب المندب وقناة السويس.