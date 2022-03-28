حزب الله يبارك عملية الخضيرة ويعتبرها أبلغ رد على لقاءات التطبيع

بارك حزب الله اليوم الاثنين 28 مارس 2022 ، للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة التي تؤكد ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال بكل الإمكانات والأدوات المتاحة وبما يتناسب مع طبيعة المعركة وطرق المواجهة المختلفة .

وبين حزب الله ان هذه العملية هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل، وهي أهم وأبلغ ردٍ عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية مع كيان العدو.

وأشارت الى ان لقاءات التطبيع لقاءات عديمة الأهمية فاقدة التأثير لأن القرار الحقيقي هو قرار الشعب الفلسطيني الذي يؤكد كل يوم أن لا مكان للصلح والتطبيع مع هذا العدو المجرم بل هي مواجهةٌ بطوليةٌ متصاعدةٌ حتى النصر و التحرير الكامل".