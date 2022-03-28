الجديد بشأن العمالة الفلسطينية في قطر !

أكد د. شاكر خليل مستشار رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية ان لقاءً مهماً عقد يوم أمس بين رئيس وزراء حكومة رام الله محمد اشتيه ومحمد تميم امير قطر تم خلاله بحث العديد من القضايا خلال مشاركته في منتدى الدوحة .

وبين خليل خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم "ان اشتيه قد التقى أيضاً برئيس الوزراء القطري خالد بن خليفة الثاني حيث تم مناقشة سبل تسهيل التوظيف في قطر ومشاكل العاملين ، ووضع آلية جديدة لتسريع استيعاب العاملين في قطر ، وخاصة ان هناك بطء في التعامل مع التوظيف .

واشار د. خليل أن فحوى اللقاء تناول الاعداد السابقة ، والحديث عن استيعابهم بشكل أسرع .