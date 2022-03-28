وزير التنمية الاجتماعية : مساعدات نقدية لـ12ألف اسرة من قطاع غزة بقيمة 700 شيقل

أعلن الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الأثنين 28 مارس 2022 ان البنك الدولي بصدد تنفيذ مشروع مساعدات نقدية لقطاع غزة ، مشيراً الى ان مساعدات الدفعة النقدية ستشمل 12 الف أسرة .

وبين مجدلاني خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الدفعة ستكون بقيمة 700 شيقلاً للأسر الفقيرة ، ضمن المساعدات التي يقدمها البنك الدولي .

وقال ان الوزارة تسعى الى تعزيز مفهوم التمكين وهو ما تم التركيز عليه خلال الاجتماع مع البنك الدولي ، مشيراً الى ان الوزارة سنواصل جهدها لتطوير ادوات المساعدات الاجتماعية .