وزير التنمية الاجتماعية : مساعدات نقدية لـ12ألف أسرة من قطاع غزة بقيمة 700 شيقل

أعلن الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين 28 مارس 2022 أن البنك الدولي بصدد تنفيذ مشروع مساعدات نقدية لقطاع غزة، مشيراً إلى أن مساعدات الدفعة النقدية ستشمل 12 الف أسرة .

وبين مجدلاني خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" إن الدفعة ستكون بقيمة 700 شيقلاً للأسر الفقيرة ، ضمن المساعدات التي يقدمها البنك الدولي .

وقال: "إن الوزارة تسعى إلى تعزيز مفهوم التمكين وهو ما تم التركيز عليه خلال الاجتماع مع البنك الدولي ، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل جهدها لتطوير أدوات المساعدات الاجتماعية" .