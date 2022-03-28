مرفق القائمة.. الاحتلال يسمح لـ 56 سلعة من الأجهزة الإلكترونية بدخول غزة

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، أن الاحتلال "الإسرائيلي" أبلغهم بالسماح لـ 56 سلع تتبع لقطاع الأجهزة الإلكترونية والاتصالات بدخولها للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، ابتداء من غد الثلاثاء دون الحاجة إلى إصدار تصريح الاتصالات "الإسرائيلية.

نص بيان اللجنة التنسيقية كاملا كما ورد وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية:-

اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة:

الإخوة أصحاب الشركات التي تعمل بمجال الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية والاتصالات..

الجانب الاسرائيلي أبلغنا بالسماح ل 56 سلعة تتبع لقطاع الأجهزة الالكترونية والاتصالات سيسمح بدخولها لقطاع غزة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم 29/03/2022 دون الحاجة لاستصدار تصريح الاتصالات الاسرائيلية ويستطيع التاجر ادخالها بشكل عادي كل يوم لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حسب النظام والقائمة كالتالي:



