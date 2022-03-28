ارتفاع أسعار العملات الرقمية.. البيتكوين يرتفع إلى 44 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الاثنين 28 مارس 2022 ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.02 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 0.71% عن اليوم الماضي.

و تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.99%، ما يعادل انخفاض قدره 0.14% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.38% لتسجل نحو 44,675 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 0.68% لتسجل نحو 3,152 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.55% لتسجل نحو 416 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.67% لتسجل نحو 0.8386 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 0.52% لتسجل نحو 1.14 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 0.63% لتسجل نحو 101 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 0.49% لتسجل نحو 90 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 0.98% لتسجل نحو 85 دولار.