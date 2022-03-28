سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 28 مارس 2022

واصل سعر الدولار في السودان انخفاضه اليوم الاثنين 28 مارس 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، فيما استقر لدى البنوك.

سعر الدولار اليوم في السودان

وانخفض سعر الدولار اليوم في السودان خلال مستهل تعاملات الأحد لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 600 جنيها.

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

وتراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينخفض دون مستوى 700 جنيه، فيما حافظ على سعره لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) دون مستوى 750 جنيها، فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 165 جنيها، فيما سجل لدى بنك السودان المركزي نحو 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 170 جنيها، بينما سجل لدى بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي نحو 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.