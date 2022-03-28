"الأونروا" تفتتح أكبر مركز لتكنولوجيا المعلومات بغزة

افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الأحد، أكبر مركز لتكنولوجيا المعلومات، في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال حفل نظّمته الوكالة في مقرّها الرئيسي بمدينة غزة، بحضور نائب المفوّض العام للوكالة "ليني ستينث"، ورئيس قسم دائرة التكنولوجيا وإدارة المعلومات في الوكالة "كان سيتينتورك".

وقال سيتينتورك، :"إن هذا المشروع يأتي "لتقوية جيل الرقمنة والديجيتال في أونروا، مضيفاً أنه في غزة يوجد إمكانيات هائلة في هذا المجال، والقطاع مكان مثالي لتدشين هذا المشروع الذي يوفر فرص عمل".

وأوضح سيتينتورك، أن فكرة المشروع انطلقت في فبراير/ شباط 2019، حيث كان عدد الطاقم آنذاك 6 أفراد فقط.

وأضاف قائلا: "اليوم وصل عدد أفراد المشروع 120 فردا، يعملون في أونروا ضمن شراكات مع منظّمات الأمم المتحدة وهذه الشراكات ستتوسع ضمن المشروع".

وبيّن سيتينتورك أن هذا القسم، تعرّض في مايو/ أيار الماضي، خلال الحرب الأخيرة على غزة إلى تدمير، حيث تم إعادة بناءه مُجددا.

وكانت أونروا قد قالت في 12 مايو/ أيار 2021، إن "مقرّ المبنى التابع لرئاسة الوكالة، في غزة تعرّض للقصف، الأمر الذي ألحق أضراراً بالجدار المحيط بالمكاتب".

وذكر سيتينتورك أن فكرة المشروع تبدأ اليوم، تزامنا مع الافتتاح، بشكل "قويّ وجديد لاستهداف المزيد من الشبان".

وتابع سيتينتورك:" إن تحديث المركز يأتي تماشيا مع هدف الوكالة المتمثّل في تمكين جيل رقمي من لاجئي فلسطين بغزة، لافتاً لوجود شراكة بين "أونروا" ومركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة الالكترونية، الأمر الذي يوفّر فرص عمل متزايدة بالقطاع، وفق قوله.

وأشار إلى أنه أصبحت أونروا مزودا لخدمات تكنولوجيا المعلومات للفريق الفني لمركز الأمم المتحدة حيث أدت هذه الشراكة، إلى زيادة معدل نمو العقود الموقّعة مع هذا المركز بغزة إلى 1700 بالمئة.

من جانبها، قالت "ليني ستينث"، خلال المؤتمر، إن هذا "المركز أصبح أكبر جهة توظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات بغزة".

ومن ناحيتها قالت الشابة شروق المقادمة، خريجة اللغة الإنجليزية، والتي تعمل منذ عام مع مركز الأمم المتحدة الدولي للحوسبة الالكترونية، :"إنها تساهم في دعم عمل المؤتمرات التي يتم عقدها حول العالم، ويشارك فيها رؤساء، وسفراء، وأحداث أُخرى".