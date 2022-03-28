طالع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين 28 مارس 2022

شهدت أسعار الذهب استقراراً اليوم في مصر، الاثنين 28 مارس/آذار 2022،وسط هدوء البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

و سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، خلال تعاملات اليوم، نحو 1.169 ألف جنيه (63 دولارًا).

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، عند نحو 876.85 جنيه (47.25 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 681.99 جنيه (36.75 دولار)، وسجل عيار 12 نحو 584.56 جنيه (31.50 دولار)، وعيار 9 سجل نحو 438.42 جنيه (23.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في بداية تعاملات اليوم في مصر، ليبقى عند نحو 1.023 ألف جنيه (55.13 دولار).

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، خلال تعاملات اليوم، نحو 36.360 ألف جنيه (1959 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات اليوم، نحو 8.184 ألف جنيه (441.03 دولار).