سعر صرف الدولار في السوق الموازية "السوداء" اللبنانية الاثنين 28 مارس

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 28 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتأثر لبنان بالحرب الروسية في أوكرانيا أكثر من غيره من البلدان من ناحية الأمن الغذائي، ليس لأنّه يستورد الجزء الأكبر من حاجته للقمح والزيت من أوكرانيا، بل لأنّه بلدٌ فاقد للمناعة الاقتصادية.

وتراوح سعر صرف الدولار في لبنان اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، صباح اليوم، ما بين 24100 و24150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، مقابل 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في تعاملات الأمس.