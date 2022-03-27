سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين 28 مارس 2022، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة اللبنانية، حيث يهم شريحة كبيرة من الناس، وعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين 28 مارس 2022

أسعار العملات في سوريا اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تعاملات الإثنين 28 مارس/آذار 2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ويرى خبراء أن الاقتصاد في سوريا أقل من 10% من نشاطه الحقيقي وهناك شبه شلل في الاقتصاد السوري، وأن ثبات سعر الصرف "وهمي" وفي أي لحظة يتم فيها تعويم الليرة فهي ستنهار ويمكن أن تتجاوز 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين 28 مارس 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 3900 ليرة للشراء، و3950 ليرة للبيع، مقابل 3885 ليرة للشراء، و3935 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس

سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين 28 مارس 2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 4279 ليرة للشراء، 4339 ليرة للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا مستوى 5135 ليرة للشراء، 5211 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين 28 مارس 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا نحو 1034 ليرة للشراء، و1054 ليرة للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا نحو 1059 ليرة للشراء، و1076 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا عند مستوى 12819 ليرة للشراء، و13008 ليرات للبيع.