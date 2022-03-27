القيادي المدلل: لن يستطيع أحد إيقاف المد المقاوم الذى ينطلق فى كل ساحات فلسطين

أكد القيادى في حركة الجهاد الإسلامي، احمد المدلل، مساء اليوم الأحد، أن عملية الخضيرة تأتى فى اطار الردود الطبيعية على جرائم الاحتلال ضد شعبنا فى أراضى الـ٤٨ كما انها تأتى فى ظل إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الارض لتشتعل فلسطين ثورة ومقاومة .

وقال القيادي المدلل في تصريحات صحفية :" لن يستطيع أحد ان يوقف هذا المد المقاوم الذى ينطلق فى كل ساحات فلسطين بعنفوان كبير، موضحاً "أنها تاتى ردّاً على اللقاءات المشبوهة فى شرم الشيخ والنقب التى تحاول شرعنة الاحتلال على ارضنا كما أنها صفعة قوية فى وجه المطبعين وفى وجه كل من يحاول حماية الاحتلال الصهيونى وصنع تحالفات امنية وعسكرية معه".

وأضاف :"عملية الخضيرة اليوم تضرب المنظومة الامنية الصهيونية من جديد فى مقتل ليتأكد انها منظومة هشة وفاشلة وأنها ستُمنى بمزيد من الفشل، لافتاً أن خارطة فلسطين اليوم يُعاد رسمها باللون الاحمر من جديد فى كل الساحات لتؤكد وحدة المعركة" .

وأوضح المدلل أن معركة سيف القدس كانت الملحمة التى حركت المخزون المقاوم فى اعماق شعبنا فى ارض ال٤٨، لتنطلق المواجهة بعد ذلك بعمليات نوعية تضرب عمق الاحتلال الصهيونى لتكتمل المقاومة فى كل فلسطين صارخة فى وجه الاحتلال لا مكان لك على أرضنا .

وبين أن عملية الخضيرة جاءت لتصنع مزيداً من كى الوعى لدى الصهاينة وتزيد من حالة الاحباط والخوف من المستقبل باغتصابهم لأرضنا .

وأشار المدلل إلى أن الفشل الكبير للمنظومتين الامنية والعسكرية الصهيونية يجعل الاحتلال يعيش أسوأ مراحله على ارضنا واندحاره عنها اصبح قاب قوسين او ادنى .