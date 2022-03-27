بالفيديو شجار كبير بين وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" و "بن غفير" في مكان عملية الخضيرة

بثت وسائل ‘إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، مشاهد لشجار كبير بين وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" عومر بار ليف، وعضو الكنسيت المتطرف ايتمار بن غفير في مكان عملية الخضيرة.

وخلال الشجار، اتهم "بن غفير" وزير الأمن الداخلي "عومر بارليف" بالفشل في إدارة الوضع الأمني وهاجمه بشكل عنيف، وتدخل حرس "بارليف" وابعدوا المتطرف "بن غفير".

وقال بارليف: "هدا مساء صعب على دولة "إسرائيل"، وعملية فظيعة حدثت هنا".

ورد بن غڨير :"توقف عن هذا، "يا فاشل"، "اخجل علي نفسك"، اخجل "يا افشل وزير أمن مر على دولة إسرائيل".

كما اتهم بن غفير "بارليف" بقوله :"يا يساري، مش خجلان علي حالك".

ورد "بار ليف" مخاطباً "بن غفير" :"لا مش خجلان"...روح من هان"..

وأعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، عن مقتل مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة الخضيرة في الداخل المحتل، مشيرة الى أنه تم اطلاق النار نحو المنفذين مما ادى لاستشهادهم.

و بحسب المصادر العبرية، فإن العملية أسفرت عن وقوع 10 اصابات، بينها حالات خطيرة.