مساجد قطاع غزة تصدح بالتكبير ومباركة عملية الخضيرة البطولية

صدحت، مساء اليوم الأحد، أصوات مكبرات مساجد قطاع غزة بالتكبير ومباركة عملية الخضيرة البطولية.

واستنفرت حركة الجهاد الإسلامي جميع مساجد قطاع غزة، وصدحت بالتكبيرات فيها ابتهاجاً بالعملية البطولية في مدينة الخضيرة

وعمت حالة من الفرحة في صفوف المواطنين في قطاع غزة ابتهاجاً بالعملية البطولية التي أثلجت صدورهم، انتقاماً لاعتداءات الاحتلال وعمليات القتل التي يمارسها بحق الشباب الفلسطيني بشكل يومي في الضفة المحتلة.

وكانت أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، عن مقتل مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة الخضيرة في الداخل المحتل، مشيرة الى أنه تم اطلاق النار نحو المنفذين مما ادى لاستشهادهم.