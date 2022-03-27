فصائل المقاومة تشيد بعملية الخضيرة و تؤكد أنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية الفدائية التي وقعت في بلدة الخضيرة في الداخل المحتل مساء الأحد 27 مارس 2022، والتي أدت لمقتل اثنين من المستوطنين و إصابة عدد آخر بجراح خطيرة.

من جهتها باركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية البطولية في الخضيرة ضدّ جنود الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أنّها تأتي رداً طبيعياً ومشروعاً على الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا ومقدساتنا.

و أشادت حماس ببسالة وإقدام منفذي هذه العملية البطولية، ثأراً لدماء الشهداء، ورداً على عدوان وإرهاب الاحتلال، مؤكدة أنَّ شعبنا ماضٍ في طريق الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا بكل الوسائل حتى التحرير والعودة.

بدورها أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأحد، بعملية الخضيرة البطولية التي نفذها اثنين من أبناء شعبنا في وادي عارة بالداخل الفلسطيني المحتل وأدّت إلى مقتل عددٍ من الصهاينة وإصابة آخرين.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ هذه العملية البطولية رد عملي على "قمة التطبيع" التي يُشارك فيها وزراء خارجية عرب على أرض النقب في الداخل الفلسطيني المحتل، وتوجّه رسائل قويّة للعدو الصهيوني وحكومته الفاشية بأنّ الشعب الفلسطيني مُصممٌ على التصدي له والرد على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا.

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ تصاعد العمليات البطولية في الداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨، تأكيد على أنّ شعبنا الفلسطيني جسد واحد وشبّانه يمتلكون إرادةً وتصميمًا عاليًا على مقاومة العدو ودحره رغم كل الصعوبات القائمة ومحاولات تصفية قضيته الوطنية واتساع دائرة التطبيع.

كما باركت كتائب شهداء الأقصى العملية البطولية في الخضيرة .

و وجهت الكتائب رسالة للاحتلال قالت فيها: "ليعلم العدو الصهيوني أنه لن ينعم بالأمن والأمان إلا بزواله عن كافة أراضينا المحتلة".

و بدورها اشادت حركة المجاهدين الفلسطينية العملية البطولية في مدينة الخضيرة، مشيرة الى أنها تقدر عالياً جهد المنفذين الذين اثبتوا ان العدو الصهيوني هو كيان هش وجيش واهي.

و قالت حركة المجاهدين في بيان لها مساء اليوم الاحد: "إن هؤلاء الأبطال اثبتوا ان شعبنا في كافة مناطق تواجده موحد على قلب رجل واحد، وقادر على تغيير المعادلة والواقع الذي يحاول العدو الصهيوني ان يفرضه على أهلنا في الداخل المحتل".

و أكد البيان أن هذه العملية هي الرد العملي والطبيعي على قمة محور الشر التطبيعية التي عقدت في النقب المحتل رغم الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المحتل بحق أهلنا وارضنا المحتلة.

و وجهت حركة المجاهدين التحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل القابضين على الجمر ويمثلون رأس الحربة في ميدان المواجهة مع هذا العدو المفسد.