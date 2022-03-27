بالصور الكشف عن فشل جديد لأجهزة الاحتلال الأمنية في عملية الخضيرة.. فما هو؟

كشفت تحقيقات الشرطة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، عن فشل جديد في التعامل مع التهديدات الأمنية وقع خلال عملية الخضيرة.

وقالت الشرطة "الإسرائيلية" :" إن المهاجمين كانا مسلحين بمسدسات فهاجما عناصر شرطة بالرصاص واستولى على أسلحتهما من طراز م16 وواصلا تنفيذ العملية بأسلحة الشرطة الرشاشة التي استولوا عليها".

وكانت أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 4 آخرين بحالة خطيرة في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة الخضيرة في الداخل المحتل.

من جانبها نقلت صحيفة يديعوت احرونوت، نقلاً عن مسعف نجمة داود الحمراء: "هذه حادثة خطيرة للغاية، رأينا 6 جرحى ملقاة على الرصيف والبعض الآخر على الطريق، أصيبوا بأعيرة نارية، وقمنا بطوارئ أولية سريعة في الميدان، وكان هناك شخص وامرأة فاقدان للوعي في الميدان وتم إقرار وفاتهما ".

وقال موقع والا العبري :"إن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت توجه إلى موقع إطلاق النار في الخضيرة".









