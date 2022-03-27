لجان المقاومة تبارك العملية البطولية في الخضيرة والتي تُعد صفعة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية

باركت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، مساء اليوم الأحد، العملية البطولية في مدينة الخضيرة والتي تشكل صفعة جديدة للمنظومة الأمنية والإستخباراتية للعدو الصهيوني .

وأكدت لجان المقاومة في بيان وصل" فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن العملية الفدائية في مدينة الخضيرة تثبت إستعداد وجهوزية أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم للرد على العدوان الصهيوني المتواصل على كافة مكونات وفئات الشعب.

وأوضحت أن العملية الفدائية البطولية في مدينة الخضيرة تأكيد جديد على تواصل ثورة شعبنا المتوهجة ضد جنود العدو الصهيوني حتى كنسه عن كل أرض فلسطين الحبيبة".

وبينت لجان المقاومة أن العملية البطولية في مدينة الخضيرة تبرهن أن ثورة شعبنا الفلسطيني تزداد توهجاً وإشتعالاً ونوعية وأن كل محاولات التطبيع والهرولة إلى احضان العدو الصهيوني وشرعنته بالمنطقة ستفشل أمام ارادة المقاومة لدى أبناء شعبنا الثائر.

توجهت بتحية فخر وإعتزاز لأبطال شعبنا الذين نفذوا عملية الخضيرة البطولية وندعو الشباب في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد الثورة والمقاومة ضد العدو الصهيوني .