أسير من القدس يدخل عامه الـ 27 في سجون الاحتلال

دخل اليوم الأحد، الأسير أكرم إبراهيم القواسمي (48 عامًا)، من سكان محافظة القدس، عامه 27 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/03/1996م، وهو محكوم بالسجن المؤبد مرتين.

من جهة اخرى، حكمت محاكم الاحتلال على الأسير فادي منصور خليل من جنين، بالسجن الفعلي لمدة عام، والأسير عبدلله سرور من نعلين بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا وغرامة مالية 2000 شيقل، والأسير عوني عبد الله سليم من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام .

وحوّل احتلال الأسيرة بشرى الطويل من البيرة للاعتقال الاداري لمدة ثلاثة شهور، والأسير إسلام الطويل رئيس قائمة “البيرة تجمعنا” الفائزة بانتخابات بلدية للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وأفرج الاحتلال عن الاسير يحيى وليد حسين من بلدة عزون بعد اعتقال دام 4 أشهر، والطالبة الجامعية نجوى عدنان من سكان نابلس عقب اعتقالها يوم الجمعة أثناء تواجدها قرب باب حطة بالقدس، و الأسير يوسف ابراهيم عفانه من قرية تل بنابلس بعد اعتقال استمر 6 أشهر، والأسير فادي حمد من بلدة بيرزيت شمال رام الله بعد اعتقال إداري استمر 18 شهرا، والأسير ياسين كايد صباح من بلدة عوريف بعد اعتقال استمر خمسة أشهر، والأسير عبد الله الرجبي من الخليل بعد اعتقال استمر 16 شهرا.