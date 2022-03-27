طقس فلسطين: ارتفاع آخر على درجات الحرارة غداً الاثنين

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لنتصبح حول معدلاتها السنوية العامة لأول مرة منذ بداية الشهر الحالي، ويسود جو بارد في ساعات الصباح لكن ساعات النهار ستحمل أجواء مشمسة ودافئة في كافة المناطق بما فيها الجبلية منها. ليلاً يعود الجو بارداً الى شديد البرودة. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية.

اما الثلاثاء فيكون الجو معتدلاً، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي تصبح حول المعدلات السنوية لشهر آذار أو أعلى بفليل ويسود خلال النهار جو دافئ في كافة المناطق بما فيها الجبلية، وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة ، ويسود جو حار نسبي في المناطق الغورية والبحر الميت . ليلاً يصبح الجو بارداً نسبياً. الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية..

و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الأربعاء، حيث تكون حول المعدل السنوي لمثل هذا الوقت من العام . الجو سيكون مشمس مع بعض الغيوم الريشيئة العالية ، وفي ساعات المساء يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق العالية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية..

و يكون الجو غائماً جزئياً الخميس، و يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو غائم جزئي نهاراً وبنفس الوقت تهب على البلاد رياح خماسينية ليصبح الجو مغبراً بعض الشيء. لكن الجو سيكون دافئاً الى حد كبير حتى في الجبال. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية. والله تعالى أعلى واعلم.