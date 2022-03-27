بالصور الرابطة الإسلامية تختتم برنامجها التدريبي الثاني لمنسقات المدارس شمال القطاع

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي الثاني لمنسقات المناطق بملف المدارس بإقليم شمال غزة، وذلك بقاعة الإتحاد الإسلامي شمال القطاع.

وبدوره، تحدث الدكتور ماهر صالح عن المهارات التي يجب أن يتحلى بها الخطيب والواعظ لتحقيق هدف خطبته، موضحاً الخطوات التي تساعد في التأثير في الجمهور وكسب ثقتهم وإقناعهم.

ومن جانبه أوضح، مدرب التنمية البشرية الأستاذ حسان فرج الله أسرار وسمات الشخصية القيادية، مبيناً أهميتها في إتخاذ القرارات لبناء فريق قوي متعاون يعمل على تحقيق هدف مشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين أفراده وتطويرها.

وتضمن اليوم التدريبي جانب التطبيق العملي وتأهيل المشاركات لتقديم الموعظة والخطابات بتوجيهها نحو الصواب وتصحيح الأخطاء التي قد تقع فيها و التعرّف على أسباب الخوف من مواجهة الجمهور وسبل تجاوزه من خلال التجربة العملية الواقعية.











