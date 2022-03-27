وقفة إسنادية مع الأسيرات أمام سجن "الدامون"

نظم عشرات النشطاء، مساء اليوم الأحد، وقفة إسناد للأسيرات أمام سجن الدامون، لدعم المعتقلات القابعات داخله، واحتجاجاً على الانتهاكات والممارسات بحقهن.

وجاءت الوقفة، بمناسبة يوم الأم وللاحتفال فيه مع المعتقلات القابعات في سجون الاحتلال، وعددهم 32 ومن بينهن إسراء جعابيص، وأماني حشيم، وفدوى حمادة، وختام سعافين، وشذى عودة، وياسمين شعبان، وفاطمة عليان، وسعدية فرج الله، وشروق البدن، وعطاف جرادات.

وخلال الوقفة ، رفع المشاركون لافتات كتب عليها اسماء المعتقلات الأمهات القابعات في سجن الدامون، ورددوا الشعارات الداعية لإطلاق سراحهن.