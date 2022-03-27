العدل بغزة تنفي صرف دفعة مالية لمتضرري قضية تشغيل الأموال المعروفة بـ"الروبي والكردي"

نفت وزارة العدل بغزة، اليوم الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص التصريحات المنسوبة لوكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، من تحديد مواعيد خاصة لصرف دفعة مالية جديدة للمتضررين من قضية تشغيل الأموال المعروفة ب"الروبي والكردي".

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي:" ننفى ما ورد في بعض وسائل الإعلام منسوباً لوكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، من تحديد مواعيد خاصة بصرف دفعة مالية جديدة للمتضررين من قضية تشغيل الأموال المعروفة ب"الروبي والكردي".

وأشارت الوزارة، إلى أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق، مبينةً أن حديث المستشار الحتة اقتصر خلال استضافته عبر إحدى الإذاعات المحلية، على التأكيد بأن الجهات الحكومية تابعت هذا الملف من بدايته، وتقوم بصرف دفعات للمتضررين حسب ما يتم تحصيله.

وبينت، أنه لم يشير لتحديد مواعيد لصرف أية دفعات جديدة للمنتفعين.

تصريح صحفي:

ننفى ما ورد في بعض وسائل الإعلام منسوبا لوكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة، من تحديد مواعيد خاصة بصرف دفعة مالية جديدة للمتضررين من قضية تشغيل الأموال المعروفة ب"الروبي والكردي".

ونشير إلى أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق، حيث اقتصر حديثه خلال استضافته عبر إحدى الإذاعات المحلية، على التأكيد بأن الجهات الحكومية تابعت هذا الملف من بدايته، وتقوم بصرف دفعات للمتضررين حسب ما يتم تحصيله، دون الإشارة لتحديد مواعيد لصرف أية دفعات جديدة.

وزارة العدل

٢٧ مارس ٢٠٢٢م