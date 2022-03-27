فرع الهندسة بالاتحاد الاسلامي يطلق المنتدى التكنولوجي الفلسطيني

نظم فرع الهندسة في الإتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، اليوم الأحد، حفل انطلاق المنتدى التكنولوجي الفلسطيني، الذي يعد الإطار النقابي الجامع لتخصصات تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات المحوسبة وعلوم البيانات والصيانة الإلكترونية.

ويشار إلى أنه شارك في أعمال الانطلاق عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة، ومسؤول الإتحاد الإسلامي في النقابات الدكتور محمد مشتهى، ومسؤول فرع الهندسة في الإتحاد الإسلامي المهندس أسامة مرزوق، ومسؤول المنتدى التكنولوجي الفلسطيني المهندس علي الدردساوي، ولفيف من أعضاء لجان فرع الهندسة واللجان العامة للمنتدى التكنولوجي الفلسطيني في محافظات القطاع.

وخلال الحفل تحدث الضيوف حول دور العمل النقابي وأهمية الجهد المشترك في النجاح والتقدم وخدمة الخريجين بشتى المهن والتخصصات وخاصة التكنولوجيين على وجه الخصوص، وتبرز هذه الأهمية في ضوء التقدم العلمي والتقني المتسارع في شتى قطاعات العمل وكثرة الخريجين التكنولوجيين الذين يفتقرون إلى الجسم النقابي داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه الانطلاقة في ضوء الرؤية الثاقبة التي تنظر إليها قيادة العمل النقابي لحركة الجهاد الإسلامي وسعيها الدؤوب لاحتضان خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات وصقل مهاراتهم ورفع قدراتهم العلمية والعملياتية لمواكبة التقدم التقني والتكنولوجي، ووضع خريجي هذا القطاع في ورش وحواضن ومسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات والشركات الخاصة والتعاون مع الهيئات الرسمية في الدفاع عن حقوق العاملين في هذا المجال، وإعطاء فرص حقيقة في تطوير الأفكار واحتضان المشاريع وذلك وفق خطة استراتيجية يسعى إليها المنتدى في المستقبل القريب.

وبدوره ثمن الدكتور يوسف الحساينة، هذا الجهد مؤكداً على دعمه له لتذليل كافة العقبات اللازمة لإنجاح هذا الجهد الكبير، وأكد على وقوفه دائماً إلى جانب العمل النقابي والمهني الذي يحتوي نخب المجتمع من كفاءات علمية وطاقات فكرية هامة لنجاح مسيرة التقدم والكفاح الوطني.

وشدد كلاً من الدكتور: محمد مشتهى والمهندس أسامة مرزوق، على ذات القضية، وأن هذا الجسم النقابي الجديد هو رافعة علمية وطنية جديدة، بالإضافة إلى أنه سهم جديد يضاف إلى كنانة الإتحاد الإسلامي وسبق يضاف إلى النجاحات المتتالية التي يحرزها الإتحاد يوماً بعد يوم والتي كان آخرها فوز قائمة القدس في انتخابات نقابة المهندسين في القطاع.

ومن جانبه وفي عرض توضيحي شرح المهندس، علي الدردساوي، خطة العمل التي يسعى المنتدى لتنفيذها وعديد الأنشطة التي يقدمها للخريجين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك رؤية ورسالة المنتدى.

واختتم الحفل بالإشادة ودعوة الخريجين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتخصصات ذات الصلة للالتحاق بالمنتدى التكنولوجي وعمل عضويات الانتساب ليتمكنوا من الاستفادة من البرامج وورش العمل التدريبية التي يقدمها المنتدى.