وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة الإسراء

استقبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، اليوم الأحد الموافق 27-03-2022م، رئيس جامعة الإسراء أ.د. عبد الخالق الفرا، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وأطلع أ.د. الفرا معالي الوزير على أوضاع الجامعة الأكاديمية، وخططها المستقبلية الخاصة بتطوير الجامعة من خلال برامج تعليميه هادفة ونوعية لخدمة المجتمع وفي مقدمتها إنشاء المستشفى التعليمي، مستعرضًا المراحل التي تم إنجازها.

وقدم رئيس الجامعة لمعالي الوزير دليل مصور يبين مراحل تدشين المدينة الطبية والأقسام الطبية التخصصية للمدينة، مؤكدًا على أنها ستكون مؤسسة وطنية طبية غير ربحية، وستقوم بتقديم الخدمة الصحية لأبناء شعبنا، وستساهم في توطين الخدمة الصحية في فلسطين، وستعمل على تقليص الفجوة العلاجية في المحافظات الجنوبية.

من جانبه أثنى أ.د. أبو مويس على الجهد الكبير المبذول، ووعد مشكورًا بتقديم المساعدة في تذليل العقبات لاستكمال إنجاز هذا الصرح الطبي الكبير، مثنياً على دور الجامعة ومكانتها بين الجامعات الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء توجه رئيس الجامعة بالشكر والامتنان لمعالي الوزير على اهتمامه بمسيرة الجامعة، وحرصه المسؤول تجاه مؤسساتنا التعليمية والوطنية.