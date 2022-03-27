امساكية شهر رمضان 2022 في تونس واريانة .. موعد رمضان في تونس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:42 م
27 مارس 2022
امساكية شهر رمضان 2022 في تونس واريانة .. موعد رمضان في تونس
اعلان اسفل صورة الخبر

امساكية شهر رمضان 2022 في تونس ، وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم توقيت الصلوات التي تبدأ من السحور والفجر والمغرب والافطار وبقية الصلوات ويسعى كل فرد من المواطنين في تونس التعرف عليها لذا زادت عمليات البحث بشكل كبير ، كما وضعنا لكم موعد اول أيام رمضان في هذه المقالة التي تأتي ضمن سلسلة مقالات نقوم بنشرها يوميًا تتعلق عن وضع مواضيع ذات اهتمامات واسعة عند الجمهور في هذا الشهر الفضيل .

امساكية شهر رمضان 2022 في تونس

اليوم     رمضان  ميلادي   فجر     ظهر     عصر    مغرب    عشاء

الأحد    1        03 أبريل, 2022  04:31 am       12:23 pm       03:58 pm       06:43 pm       08:13 pm

الاثنين   2        04 أبريل, 2022  04:30 am       12:22 pm       03:58 pm       06:44 pm       08:14 pm

الثلاثاء   3        05 أبريل, 2022  04:28 am       12:22 pm       03:58 pm       06:45 pm       08:15 pm

الأربعاء  4        06 أبريل, 2022  04:26 am       12:22 pm       03:58 pm       06:46 pm       08:16 pm

الخميس  5        07 أبريل, 2022  04:25 am       12:21 pm       03:59 pm       06:47 pm       08:17 pm

الجمعة   6        08 أبريل, 2022  04:23 am       12:21 pm       03:59 pm       06:48 pm       08:18 pm

السبت    7        09 أبريل, 2022  04:21 am       12:21 pm       03:59 pm       06:48 pm       08:18 pm

الأحد    8        10 أبريل, 2022  04:20 am       12:21 pm       03:59 pm       06:49 pm       08:19 pm

الاثنين   9        11 أبريل, 2022  04:18 am       12:20 pm       03:59 pm       06:50 pm       08:20 pm

الثلاثاء   10      12 أبريل, 2022  04:16 am       12:20 pm       04:00 pm       06:51 pm       08:21 pm

الأربعاء  11      13 أبريل, 2022  04:15 am       12:20 pm       04:00 pm       06:52 pm       08:22 pm

الخميس  12      14 أبريل, 2022  04:13 am       12:20 pm       04:00 pm       06:53 pm       08:23 pm

الجمعة   13      15 أبريل, 2022  04:11 am       12:19 pm       04:00 pm       06:54 pm       08:24 pm

السبت    14      16 أبريل, 2022  04:10 am       12:19 pm       04:00 pm       06:55 pm       08:25 pm

الأحد    15      17 أبريل, 2022  04:08 am       12:19 pm       04:01 pm       06:55 pm       08:25 pm

اليوم     رمضان  ميلادي   فجر     ظهر     عصر    مغرب    عشاء

الاثنين   16      18 أبريل, 2022  04:06 am       12:19 pm       04:01 pm       06:56 pm       08:26 pm

الثلاثاء   17      19 أبريل, 2022  04:05 am       12:18 pm       04:01 pm       06:57 pm       08:27 pm

الأربعاء  18      20 أبريل, 2022  04:03 am       12:18 pm       04:01 pm       06:58 pm       08:28 pm

الخميس  19      21 أبريل, 2022  04:01 am       12:18 pm       04:01 pm       06:59 pm       08:29 pm

الجمعة   20      22 أبريل, 2022  04:00 am       12:18 pm       04:01 pm       07:00 pm       08:30 pm

السبت    21      23 أبريل, 2022  03:58 am       12:18 pm       04:02 pm       07:01 pm       08:31 pm

الأحد    22      24 أبريل, 2022  03:56 am       12:17 pm       04:02 pm       07:02 pm       08:32 pm

الاثنين   23      25 أبريل, 2022  03:55 am       12:17 pm       04:02 pm       07:02 pm       08:32 pm

الثلاثاء   24      26 أبريل, 2022  03:53 am       12:17 pm       04:02 pm       07:03 pm       08:33 pm

الأربعاء  25      27 أبريل, 2022  03:52 am       12:17 pm       04:02 pm       07:04 pm       08:34 pm

الخميس  26      28 أبريل, 2022  03:50 am       12:17 pm       04:02 pm       07:05 pm       08:35 pm

الجمعة   27      29 أبريل, 2022  03:49 am       12:17 pm       04:02 pm       07:06 pm       08:36 pm

السبت    28      30 أبريل, 2022  03:47 am       12:17 pm       04:03 pm       07:07 pm       08:37 pm

الأحد    29      01 مايو, 2022  03:46 am       12:16 pm       04:03 pm       07:08 pm       08:38 pm

الاثنين   30      02 مايو, 2022  03:44 am       12:16 pm       04:03 pm       07:09 pm       08:39 pm

متى رمضان 2022 في تونس

وأوضح الجروان ، خلال حديثه لاحد الوسائل الإعلامية المحلية ، أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا. وقد أشار رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك ، فإن هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

p[l.PNG

 

دعاء استقبال رمضان 2022

وبعد أن أتم فريق فلسطين اليوم وضع الإجابة حول موعد رمضان 2022 في السعودية ، قد وضعنا لكم دعاء استقبال شهر رمضان حيث يحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً: ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا: يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

فضائل رمضان

امساكية رمضان 2022 في اريانة بتونس

اليوم       رمضان   ميلادي    فجر       ظهر       عصر     مغرب     عشاء

الأحد      1          03 أبريل, 2022  04:31 am         12:23 pm         03:58 pm         06:44 pm         08:14 pm

الاثنين    2          04 أبريل, 2022  04:29 am         12:23 pm         03:58 pm         06:44 pm         08:14 pm

الثلاثاء    3          05 أبريل, 2022  04:28 am         12:22 pm         03:58 pm         06:45 pm         08:15 pm

الأربعاء   4          06 أبريل, 2022  04:26 am         12:22 pm         03:59 pm         06:46 pm         08:16 pm

الخميس   5          07 أبريل, 2022  04:24 am         12:22 pm         03:59 pm         06:47 pm         08:17 pm

الجمعة    6          08 أبريل, 2022  04:23 am         12:21 pm         03:59 pm         06:48 pm         08:18 pm

السبت     7          09 أبريل, 2022  04:21 am         12:21 pm         03:59 pm         06:49 pm         08:19 pm

الأحد      8          10 أبريل, 2022  04:19 am         12:21 pm         04:00 pm         06:50 pm         08:20 pm

الاثنين    9          11 أبريل, 2022  04:18 am         12:21 pm         04:00 pm         06:51 pm         08:21 pm

الثلاثاء    10        12 أبريل, 2022  04:16 am         12:20 pm         04:00 pm         06:51 pm         08:21 pm

الأربعاء   11        13 أبريل, 2022  04:14 am         12:20 pm         04:00 pm         06:52 pm         08:22 pm

الخميس   12        14 أبريل, 2022  04:13 am         12:20 pm         04:00 pm         06:53 pm         08:23 pm

الجمعة    13        15 أبريل, 2022  04:11 am         12:20 pm         04:01 pm         06:54 pm         08:24 pm

السبت     14        16 أبريل, 2022  04:09 am         12:19 pm         04:01 pm         06:55 pm         08:25 pm

الأحد      15        17 أبريل, 2022  04:08 am         12:19 pm         04:01 pm         06:56 pm         08:26 pm

اليوم       رمضان   ميلادي    فجر       ظهر       عصر     مغرب     عشاء

الاثنين    16        18 أبريل, 2022  04:06 am         12:19 pm         04:01 pm         06:57 pm         08:27 pm

الثلاثاء    17        19 أبريل, 2022  04:04 am         12:19 pm         04:01 pm         06:58 pm         08:28 pm

الأربعاء   18        20 أبريل, 2022  04:03 am         12:18 pm         04:01 pm         06:59 pm         08:29 pm

الخميس   19        21 أبريل, 2022  04:01 am         12:18 pm         04:02 pm         06:59 pm         08:29 pm

الجمعة    20        22 أبريل, 2022  03:59 am         12:18 pm         04:02 pm         07:00 pm         08:30 pm

السبت     21        23 أبريل, 2022  03:58 am         12:18 pm         04:02 pm         07:01 pm         08:31 pm

الأحد      22        24 أبريل, 2022  03:56 am         12:18 pm         04:02 pm         07:02 pm         08:32 pm

الاثنين    23        25 أبريل, 2022  03:55 am         12:17 pm         04:02 pm         07:03 pm         08:33 pm

الثلاثاء    24        26 أبريل, 2022  03:53 am         12:17 pm         04:02 pm         07:04 pm         08:34 pm

الأربعاء   25        27 أبريل, 2022  03:51 am         12:17 pm         04:03 pm         07:05 pm         08:35 pm

الخميس   26        28 أبريل, 2022  03:50 am         12:17 pm         04:03 pm         07:06 pm         08:36 pm

الجمعة    27        29 أبريل, 2022  03:48 am         12:17 pm         04:03 pm         07:07 pm         08:37 pm

السبت     28        30 أبريل, 2022  03:47 am         12:17 pm         04:03 pm         07:07 pm         08:37 pm

الأحد      29        01 مايو, 2022    03:45 am         12:17 pm         04:03 pm         07:08 pm         08:38 pm

الاثنين    30        02 مايو, 2022    03:44 am         12:16 pm         04:03 pm         07:09 pm         08:39 pm

متعلقات