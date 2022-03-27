امساكية شهر رمضان 2022 في تونس واريانة .. موعد رمضان في تونس

امساكية شهر رمضان 2022 في تونس ، وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم توقيت الصلوات التي تبدأ من السحور والفجر والمغرب والافطار وبقية الصلوات ويسعى كل فرد من المواطنين في تونس التعرف عليها لذا زادت عمليات البحث بشكل كبير ، كما وضعنا لكم موعد اول أيام رمضان في هذه المقالة التي تأتي ضمن سلسلة مقالات نقوم بنشرها يوميًا تتعلق عن وضع مواضيع ذات اهتمامات واسعة عند الجمهور في هذا الشهر الفضيل .

امساكية شهر رمضان 2022 في تونس

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:31 am 12:23 pm 03:58 pm 06:43 pm 08:13 pm

الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:30 am 12:22 pm 03:58 pm 06:44 pm 08:14 pm

الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:28 am 12:22 pm 03:58 pm 06:45 pm 08:15 pm

الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:26 am 12:22 pm 03:58 pm 06:46 pm 08:16 pm

الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:25 am 12:21 pm 03:59 pm 06:47 pm 08:17 pm

الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:23 am 12:21 pm 03:59 pm 06:48 pm 08:18 pm

السبت 7 09 أبريل, 2022 04:21 am 12:21 pm 03:59 pm 06:48 pm 08:18 pm

الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:20 am 12:21 pm 03:59 pm 06:49 pm 08:19 pm

الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:18 am 12:20 pm 03:59 pm 06:50 pm 08:20 pm

الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:16 am 12:20 pm 04:00 pm 06:51 pm 08:21 pm

الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:15 am 12:20 pm 04:00 pm 06:52 pm 08:22 pm

الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:13 am 12:20 pm 04:00 pm 06:53 pm 08:23 pm

الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:11 am 12:19 pm 04:00 pm 06:54 pm 08:24 pm

السبت 14 16 أبريل, 2022 04:10 am 12:19 pm 04:00 pm 06:55 pm 08:25 pm

الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:08 am 12:19 pm 04:01 pm 06:55 pm 08:25 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:06 am 12:19 pm 04:01 pm 06:56 pm 08:26 pm

الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:05 am 12:18 pm 04:01 pm 06:57 pm 08:27 pm

الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:03 am 12:18 pm 04:01 pm 06:58 pm 08:28 pm

الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:01 am 12:18 pm 04:01 pm 06:59 pm 08:29 pm

الجمعة 20 22 أبريل, 2022 04:00 am 12:18 pm 04:01 pm 07:00 pm 08:30 pm

السبت 21 23 أبريل, 2022 03:58 am 12:18 pm 04:02 pm 07:01 pm 08:31 pm

الأحد 22 24 أبريل, 2022 03:56 am 12:17 pm 04:02 pm 07:02 pm 08:32 pm

الاثنين 23 25 أبريل, 2022 03:55 am 12:17 pm 04:02 pm 07:02 pm 08:32 pm

الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 03:53 am 12:17 pm 04:02 pm 07:03 pm 08:33 pm

الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 03:52 am 12:17 pm 04:02 pm 07:04 pm 08:34 pm

الخميس 26 28 أبريل, 2022 03:50 am 12:17 pm 04:02 pm 07:05 pm 08:35 pm

الجمعة 27 29 أبريل, 2022 03:49 am 12:17 pm 04:02 pm 07:06 pm 08:36 pm

السبت 28 30 أبريل, 2022 03:47 am 12:17 pm 04:03 pm 07:07 pm 08:37 pm

الأحد 29 01 مايو, 2022 03:46 am 12:16 pm 04:03 pm 07:08 pm 08:38 pm

الاثنين 30 02 مايو, 2022 03:44 am 12:16 pm 04:03 pm 07:09 pm 08:39 pm

متى رمضان 2022 في تونس

وأوضح الجروان ، خلال حديثه لاحد الوسائل الإعلامية المحلية ، أن القمر الجديد ولد يوم الأحد على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة فلكيا. وقد أشار رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك ، فإن هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

دعاء استقبال رمضان 2022

وبعد أن أتم فريق فلسطين اليوم وضع الإجابة حول موعد رمضان 2022 في السعودية ، قد وضعنا لكم دعاء استقبال شهر رمضان حيث يحرص كافة المسلمين في الأرض لترتيل الدعاء لكسب رضى الله عزوجل في الطاعات والأعمال ونيل طمعه في دخول الجنة وتقبل الصيام، وعن تفاصيل الدعاء فهو على النحو التالي:

أولاً: ربي أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلىما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام.

ثانيا: يا الله اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك نقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثالثا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

فضائل رمضان

امساكية رمضان 2022 في اريانة بتونس

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الأحد 1 03 أبريل, 2022 04:31 am 12:23 pm 03:58 pm 06:44 pm 08:14 pm

الاثنين 2 04 أبريل, 2022 04:29 am 12:23 pm 03:58 pm 06:44 pm 08:14 pm

الثلاثاء 3 05 أبريل, 2022 04:28 am 12:22 pm 03:58 pm 06:45 pm 08:15 pm

الأربعاء 4 06 أبريل, 2022 04:26 am 12:22 pm 03:59 pm 06:46 pm 08:16 pm

الخميس 5 07 أبريل, 2022 04:24 am 12:22 pm 03:59 pm 06:47 pm 08:17 pm

الجمعة 6 08 أبريل, 2022 04:23 am 12:21 pm 03:59 pm 06:48 pm 08:18 pm

السبت 7 09 أبريل, 2022 04:21 am 12:21 pm 03:59 pm 06:49 pm 08:19 pm

الأحد 8 10 أبريل, 2022 04:19 am 12:21 pm 04:00 pm 06:50 pm 08:20 pm

الاثنين 9 11 أبريل, 2022 04:18 am 12:21 pm 04:00 pm 06:51 pm 08:21 pm

الثلاثاء 10 12 أبريل, 2022 04:16 am 12:20 pm 04:00 pm 06:51 pm 08:21 pm

الأربعاء 11 13 أبريل, 2022 04:14 am 12:20 pm 04:00 pm 06:52 pm 08:22 pm

الخميس 12 14 أبريل, 2022 04:13 am 12:20 pm 04:00 pm 06:53 pm 08:23 pm

الجمعة 13 15 أبريل, 2022 04:11 am 12:20 pm 04:01 pm 06:54 pm 08:24 pm

السبت 14 16 أبريل, 2022 04:09 am 12:19 pm 04:01 pm 06:55 pm 08:25 pm

الأحد 15 17 أبريل, 2022 04:08 am 12:19 pm 04:01 pm 06:56 pm 08:26 pm

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء

الاثنين 16 18 أبريل, 2022 04:06 am 12:19 pm 04:01 pm 06:57 pm 08:27 pm

الثلاثاء 17 19 أبريل, 2022 04:04 am 12:19 pm 04:01 pm 06:58 pm 08:28 pm

الأربعاء 18 20 أبريل, 2022 04:03 am 12:18 pm 04:01 pm 06:59 pm 08:29 pm

الخميس 19 21 أبريل, 2022 04:01 am 12:18 pm 04:02 pm 06:59 pm 08:29 pm

الجمعة 20 22 أبريل, 2022 03:59 am 12:18 pm 04:02 pm 07:00 pm 08:30 pm

السبت 21 23 أبريل, 2022 03:58 am 12:18 pm 04:02 pm 07:01 pm 08:31 pm

الأحد 22 24 أبريل, 2022 03:56 am 12:18 pm 04:02 pm 07:02 pm 08:32 pm

الاثنين 23 25 أبريل, 2022 03:55 am 12:17 pm 04:02 pm 07:03 pm 08:33 pm

الثلاثاء 24 26 أبريل, 2022 03:53 am 12:17 pm 04:02 pm 07:04 pm 08:34 pm

الأربعاء 25 27 أبريل, 2022 03:51 am 12:17 pm 04:03 pm 07:05 pm 08:35 pm

الخميس 26 28 أبريل, 2022 03:50 am 12:17 pm 04:03 pm 07:06 pm 08:36 pm

الجمعة 27 29 أبريل, 2022 03:48 am 12:17 pm 04:03 pm 07:07 pm 08:37 pm

السبت 28 30 أبريل, 2022 03:47 am 12:17 pm 04:03 pm 07:07 pm 08:37 pm

الأحد 29 01 مايو, 2022 03:45 am 12:17 pm 04:03 pm 07:08 pm 08:38 pm

الاثنين 30 02 مايو, 2022 03:44 am 12:16 pm 04:03 pm 07:09 pm 08:39 pm