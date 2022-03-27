حكومة الاحتلال تصادق على إقامة 4 مستوطنات في النقب

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إقامة أربع مستوطنات جديدة في النقب المحتل بأراضي العام 48.

ويُشار إلى أن القرار جاء خلال اجتماع حكومة الاحتلال الأسبوعي، اليوم، حيث من المتوقع أن تصادق على خمس مستوطنات أخرى بصورة أولية.

وبدورها، قالت وزيرة الداخلية "الاسرائيلية" اييليت شاكيد:" أن المستوطنات الجديدة ستمنح قوة هامة لتعزيز الاستيطان في النقب".

وزعمت شاكيد قائلة :"إن هذه خطوة هامة تعكس أكثر من أي شيء آخر سياسة تخطيطية، واجتماعية متنوعة تسعى إلى تعزيز المناطق الواقعة خارج منطقة وسط "إسرائيل" ومن خلال تشجيع استيطان جديد وشاب، معتبرةً أن إقامة 10 مستوطنات في النقب هي المشروع الصهيوني بكامل مجده".

من جانبه، قال وزير البناء في حكومة الاحتلال زئيف إلكين: "أن دفع إقامة المستوطنات الجديدة في النقب هو حلم الاستيطان الصهيوني، وسيحرك انتقال سكان من وسط "اسرائيل" إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".