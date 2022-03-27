كيف سيكون جدول توزيع الكهرباء في غزة خلال شهر رمضان؟

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، أن طواقم الشركة توزيع تسعى للاستثمار الأمثل في الطاقة المتوفرة لديها وترجمتها إلى ساعات كهرباء مناسبة مع طبيعية شهر رمضان المبارك.

وقال ثابت خلال حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الأحد: إن " شركة توزيع الكهرباء تبذل جهوداً كبيرة من أجل محاولة تحسين عدد ساعات وصل الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، بما يتناسب مع أعمال وأشغال المواطنين"، مبيناً أن الشركة تحاول قدر الإمكان أن تكون الكميات الكهرباء المتوفرة لديها تراعي طبيعة الشهر الكريم.

وأضاف:"إن الأيام المقبلة ستشهد تحسن تدريجي في انتظام ساعات جدول الكهرباء دون انقطاع 8ساعات وصل و8 ساعات قطع"لافتاً إلى أن الشركة تسعى أن تكون جداول الكهرباء في كافة المحافظات تتناسب مع أجواء الشهر الكريم وخاصة أوقات الصلوات وصلاة التراويح خصوصاً.

وأشار مدير عام العلاقات العامة والإعلام إلى أن الشركة ستسعى لاستغلال عامل الجو الربيعي المساعد في تقليل استخدام الكهرباء ومحاولة مد الكهرباء لمناطق أخرى وفق الكميات التي ستتوفر لديها، داعياً المواطنين لضرورة استثمار الحصص الكهربائية الواصلة لديهم واستخدامها بالطريقة الأمثل والمناسب لمساهمة الشركة في إمكانية تزويد المناطق الأخرى في الكهرباء.

وبشأن إمكانية توفير الكهرباء فترة السحور والإفطار في شهر رمضان، أكد ثابت أن القدرة الكهربائية المتوفرة يصعب بها وصل الكهرباء لكافة انحاء قطاع غزة، لافتاً إلى أن الشركة ستحاول قدر الإمكان بالكميات الكهربائية المتوفرة مواءمة هذه الأوقات وبما يتناسب مع طبيعية شهر رمضان.

ولا تزال شركة توزيع كهرباء غزة، تعمل وفق الكميات الكهربائية المتوفرة لديها من شركة توليد الكهرباء والجانب "الإسرائيلي" بجدول توزيع 8ساعات وصل و8 ساعات قطع.