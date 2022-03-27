مهجة القدس تنظم وقفة دعم وإسناد للأسير المجاهد خليل عووادة

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، وقفةً دعم وإسناد للأسير المجاهد خليل عواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ 25 على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني رفضًا لاعتقاله الإداري، اليوم الأحد أمام برج الشوا وحصري بمدينة غزة.

من جهته قال الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "العدو الصهيوني يستخدم كل ألوان التنكيل والتعذيب والإجرام ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بما فيها الاعتقال الإداري الذي هو سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف حبيب: "يواجه الأسرى الأبطال الاعتقال الإداري بكل عنفوان وبكل قوة من أجل إسقاطه هذا الاعتقال الذي ورثه الاحتلال الصهيوني عن الانتداب البريطاني، هذا الاعتقال الغير قانوني والغير شرعي، والذي لا يكاد موجودًا إلا عند الاحتلال الصهيوني".

وأردف حبيب: "نحن أمام مجاهد ومناضل كبير وهو خليل عواودة الذي أعلن الإضراب منذ 25 يومًا لمواجهة هذا الاعتقال الإداري، وفي مواجهة هذه السياسة الإجرامية التي ينتهجها الكيان الصهيوني".

وأكد حبيب على ضرورة الوقوف والإسناد مع كل أسرانا ومجاهدينا الذي يتصدون بأمعائهم الخاوية وبإرادتهم القوية وإيمانهم بالله عز وجل فهم يتوقون للحرية ويتسلحون بأمعائهم الخاوية من أجل نيلها.













