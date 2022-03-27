حكومة الاحتلال توافق على إصدار 20 ألف تصريح عمل لغزة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الأحد، إن " الحكومة وافقت اليوم على قرار تشغيل ما يصل إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة في مجالي البناء والزراعة.

ونقلت وسائل إعلام نقلاً عن منسق أعمال حكومة الاحتلال، قوله " إن الحكومة وافقت اليوم على قرار تشغيل ما يصل إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة في مجالي البناء والزراعة".

بدورها، أوضحت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" تفاصيل الزيادة في حصة العمال الفلسطينيين من غزة وهم: 12 ألف في مجال البناء، و8 آلاف في مجال الزراعة و50 في مجال المعابر وخدماتها.

وبينت أن هذه هي المرة الأولى منذ سيطرة حـــركة حماس على قطاع غزة التي توافق فيها "إسرائيل" على دخول عمال وليس "تجار".

وسجل العشرات من المواطنين في نهاية العام الماضي 2021، لدى مكاتب العمل التابعة لوزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل ، للهروب من شبح البطالة، التي خلفها الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ ما يقارب من 16 عاماً متواصلاً.