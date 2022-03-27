موعد مباراة مصر والسنغال القادمة... موعد مباراة مصر والسنغال العوده بتوقيت مصر

موعد مباراة مصر والسنغال القادمة بتوقيت مصر في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة، يستعد المنتخب المصري، للقاء نظيره السنغالي مرة أخرى، بعد تحقيقه الفوز عليه يوم الجمعة الماضي بهدف نجم ليفربول الدولي محمد صلاح، في الدقائق الأولى للمباراة، في مرحلة الذهاب، لكن هذه المرة سينزل نجوم المنتخب المصري بكافة عناصره وامكانياتها أرضية الملعب أمام السنغال في مرحلة الإياب والمقرر أقامتها يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، لذلك قررنا في فريق العمل وضع لكم هذه المقالة للحديث عن موعد مباراة مصر والسنغال العودة القادمة.

موعد مباراة مصر والسنغال العوده

وحقق الفريق المصري الفوز على الغريم السنغالي كرد اعتبار اولي على هزيمته في نهائي أبطال أفريقيا التي خرجت فيها مصر بضربات الجزاء أمام السنغال، ووفقا لوسائل الاعلام المصرية فأن المنتخب المصري سيدخل المباراة وعينه على تحقيق الفوز مرة أخرى وصولاً لقائمة المنتخبات المقرر أن تلعب كأس العام قطر 2022م، وبعد رصدنا عمليات بحث كثيرة على موعد مباراة مصر والسنغال بتوقيت مصر و موعد مباراة مصر والسنغال القادمة، قررنا أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن موعد مباراة مصر والسنغال الجاية.

بالفيديو محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر ضد السنغال في تصفيات افريقيا

موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة

وفي إطار مقالنا الذي حمل عنوان موعد مباراة مصر والسنغال العودة القادمة، قررنا أن نوضح لكم القنوات الناقلة للمباراة فقد حصلت مجموعة أون سبورت المصرية على حقوق عرضها في مرحلة الذهاب، وحسب وسائل الاعلام المصرية فأن حقوق الاياب أيضا لصالح قناة أون سبورت المصرية.

وسجل هدف مباراة مصر والسنغال المصري محمد صلاح وفيما يلي مقطع فيديو للهدف:

موعد مباراة مصر والسنغال القادمة

ويحتاج المنتخب المصري أمام السنغال تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق هدف شرط أن يكون المنتخب المصري محرز أهداف في أرضية ملعب السنغال والمقرر أن تشهد حشد جماهيري كبير من قبل الجمهور السنغالي، لذلك وفي مقالنا موعد مباراة مصر القادمة والقنوات الناقلة سنوضح لكم موعد مباراة مصر والسنغال القادمة.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري نظيره السنغال يوم الثلاثاء القادم 29/3/2022م، و تقام مباراة مصر والسنغال في إياب الدور الفاصل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29-3-2022 عند تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.