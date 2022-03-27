الكشف عن تفاصيل اجتماع هيئات الأسرى بالصليب.. أهالي أسرى حماس والجهاد ممنوعون من الزيارة

أكد مدير المكتب الإعلامي لجمعية واعد للأسرى والمحررين إيهاب بدير، اليوم الأحد 27 مارس 2022، أن الاحتلال "الإسرائيلي" استثنى أهالي أسرى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، من قرار استئناف زيارة ذوي أسرى قطاع غزة في السجون "الإسرائيلية"، المتوقفة منذ بدء جائحة "كورونا".

وأفاد بدير في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بأن الصليب الأحمر أبلغ المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، بأن برنامج الزيارات سيكون بحسب ما كان عليه قبل جائحة كورونا، وهو ما يعني أن أهالي أسرى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس سيكونون ممنوعين من زيارة ذويهم في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن قرار منع أهالي أسرى حماس والجهاد، يعكس السياسة العنصرية التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، لافتاً إلى أن مؤسسات الأسرى حثت الصليب الأحمر بضرورة التدخل لحل هذا الملف العالق منذ عام 2017، إلا أن المؤسسة الدولية تذرعت بأنه ليس من صلاحياتها التفاوض بهذا الشأن.

وتوقع مدير المكتب الإعلامي لجمعية واعد للأسرى والمحررين، بأن يرسل أسرى الجهاد وحماس رسائل لمصلحة السجون، برفض هذا القرار رفضاً قاطعاً، مشيراً إلى أن عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال 207 أسرى، معظمهم يعانون من أوضاع إنسانية، وصحية صعبة للغاية.

ونوه إلى أن الصليب الأحمر سيتواصل مع الأهالي الذين سيسمح لهم الاحتلال بزيارة أبناءهم في السجون، مضيفاً: "أن الصليب الأحمر أبلغ مؤسسات الأسرى بأن الزيارة ستبدأ لأسرى سجن (نفحة) يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس 2022، دون الإدلاء بتفاصيل أخرى".

وتمنع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أهالي أسرى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، من زيارة أبناءهم في سجون الاحتلال منذ عام 2017، وهو ما يعكس حجم الاضطهاد الذي يعانيه الأسرى في السجون.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر صباح اليوم الأحد 27/3/2022، عن قرار الاحتلال "الإسرائيلي"، باستئناف زيارات أسرى قطاع غزة اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وأوضح هشام مهنا الناطق الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ اللجنة قرار استئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي قطاع غزة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022.

وأفاد مهنا، أنه سيُسمح لنفس فئات المعتقلين باستقبال الزيارات كما كان الوضع عليه قبل جائحة COVID-19.

وبشأن إذا كان هناك أسماء جديدة من الأسرى سيتم زيارتهم، أوضح مهنا أنه في العادة لا يتم الإعلان عن أسماء الأسرى المنوي زيارتهم.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكدت في وقت سابق أن المفاوضات مع "إسرائيل" لم تتوقف منذ عامين أي مارس 2020، بشأن السماح بزيارات الأسرى، إذ يجري كل أسبوع إعداد قوائم بأسماء للأسرى ليجري زيارتهم.